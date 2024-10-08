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Мобилизация военнообязанных 50-60 лет в Украине не имеет прямого запрета – ТЦК

10:55, 8 октября 2024
Призыв мужчин в возрасте 50-60 лет происходит по письменному согласию воинских частей и преимущественно не в штурмовые войска.
Мобилизация военнообязанных 50-60 лет в Украине не имеет прямого запрета – ТЦК
Источник фото: Visit Ukraine
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине действуют новые правила мобилизации для военнообязанных в возрасте от 50 до 60 лет. Как рассказал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК Сергей Монукало в интервью «Главреду», мобилизация этой категории военнообязанных проходит по четкой процедуре, и прямого запрета на призыв нет. Призывают таких лиц по письменному согласию воинских частей и преимущественно для подразделений обеспечения и Государственной службы специального транспорта (ГСПТ), а не для штурмовых войск.

«То есть не в военно-штурмовые войска, а в подразделения обеспечения или в государственную службу специального транспорта (ГСПТ)», - добавляет Сергей Монукало.

Перед призывом они проходят медицинскую комиссию и собеседования в ТЦК. После этого для них оформляют отношение к части, определяют военную специальность и утверждают списки в Генеральном штабе. Это обеспечивает четкое назначение в конкретную часть и специальности, что гарантирует прозрачность и точность процесса мобилизации.

«После этого списки утверждаются Генеральным штабом, и в мобилизационном распоряжении указываются конкретные фамилии, чтобы человек понимал, что он никуда в другую часть или на другую специальность не поедет», - добавил начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало.

Ранее сообщалось, что директиву о запрете мобилизации до 25 лет публиковать не будут - она получила гриф «для служебного пользования».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», информацию о состоянии здоровья призывников и военнообязанных будут автоматически вносить в Реестр «Оберег». В Закон «Основы законодательства Украины о здравоохранении» внесут изменения, которыми снимут гарантии врачебной тайны с информации о результатах медицинских осмотров призывников, военнообязанных и резервистов, которые проводились с целью определения их годности к военной службе. Соответствующий законопроект 12066 года 24 сентября зарегистрировала в Верховной Раде группа депутатов во главе с председателем парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности Александром Завитневичем и членом этого комитета Александром Федиенко.

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ВСУ ТЦК мобилизация

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