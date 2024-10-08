У «Києві Цифровому» запустили опитування щодо комфорту місцевих під час роботи генераторів

Кияни можуть поділитися думками про частоту та фактори, які заважають, під час використання генераторів у місті.

Джерело фото: INVO

У мобільному застосунку «Київ Цифровий» стартувало опитування, в якому киян запитують, які заходи місто має вжити, щоб поліпшити комфортність використання генераторів у міському просторі.

Наразі, як заклади продовжують працювати під час відключення електроенергії завдяки генераторам. Однак їхня робота супроводжується шумом і забрудненням повітря. Місто прагне зробити використання генераторів більш зручним для всіх. Розкажіть про своє ставлення до генераторів на вулицях столиці. Ваша думка допоможе Департаменту територіального контролю розробити рекомендації для підвищення комфорту в міському середовищі.

Опитування включає питання про частоту використання генераторів у різних районах, фактори, які заважають під час їх роботи, необхідність встановлення рекомендацій щодо їх розміщення та пропозиції щодо покращення ситуації.

Участь в опитуванні можна взяти до 20 жовтня 2024 року.

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