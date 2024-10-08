В «Киеве Цифровом» запустили опрос о комфорте местных во время работы генераторов

В мобильном приложении «Киев Цифровой» стартовал опрос, в котором киевлян спрашивают, какие меры город должен принять, чтобы улучшить комфортность использования генераторов в городском пространстве.
Сейчас, как заведения продолжают работать во время отключения электроэнергии благодаря генераторам. Однако их работа сопровождается шумом и загрязнением воздуха. Город стремится сделать использование генераторов более удобным для всех. Расскажите о своем отношении к генераторам на улицах столицы. Ваше мнение поможет Департаменту территориального контроля разработать рекомендации для повышения комфорта в городской среде.
Опрос включает вопросы о частоте использования генераторов в разных районах, факторы, которые мешают во время их работы, необходимость установления рекомендаций по их размещению и предложения по улучшению ситуации.
Участие в опросе можно принять до 20 октября 2024 года.
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