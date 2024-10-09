Денис Шмигаль відповів на петицію про збільшення окладу працівникам бюджетної сфери

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що питання підвищення зарплат для бюджетників буде розглянуто з акцентом на раціональне та ефективне використання коштів в умовах війни.

Фото: Кабмін

Петиція із закликом збільшити посадовий оклад працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів на петицію та зазначив, що підвищення окладів бюджетникам розглядатимуть з урахуванням раціонального та ефективного використання коштів в умовах війни.

"Третій рік поспіль в умовах воєнного стану в країні фінансування всіх соціальних видатків здійснюється за рахунок коштів міжнародних донорів. З огляду на наведене питання подальшого підвищення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери буде розглядатися з урахуванням необхідності раціонального та ефективного використання коштів бюджетів усіх рівнів в умовах обмеженості дохідної частини бюджету під час воєнного стану та принципу збалансованості, який є одним із ключових принципів бюджетної системи", - заявив Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що, незважаючи на воєнний стан і пріоритетність фінансування оборонних потреб, уряд все ж дотримувався норм трудового законодавства щодо мінімального посадового окладу працівників бюджетних установ і організацій.

Також зазначається, що в проєкті державного бюджету на 2025 рік Кабінету Міністрів доручено розглянути можливість підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, якщо прогнозні макропоказники економіки України покажуть позитивну динаміку за підсумками першого півріччя 2025 року.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що голова бюджетного комітету Роксолана Підласа повідомила, що соціальні стандарти у проєкті бюджету на 2025 рік залишаться замороженими, оскільки їхнє підвищення вимагатиме значних витрат, які є обмеженими.

Розмір прожиткового мінімуму та мінімальну зарплату можуть підвищити за підсумками І півріччя 2025 року. Слід зауважити, що питання забезпечення бюджету на 2025 рік залежить і від того, чи отримає Україна 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф, які країни G7 у червні пообіцяли надати до кінця 2024 року.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Мінфін для розрахунку посадових окладів прокурорам планують підвищити прожитковий мінімум з 1600 грн (який застосовується нині) до 2102 грн (тобто, це буде менше, ніж «звичайний» ПМ, але більше, ніж зараз).

Також у законі про держбюджет на 2025 рік пропонують встановити виплату премій суддям місцевих суддів до 40% окладу, але звідки будуть брати кошти на ці премії і як це узгоджується із законом про судоустрій – поки невідомо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.