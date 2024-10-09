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Денис Шмыгаль ответил на петицию об увеличении оклада работникам бюджетной сферы

13:37, 9 октября 2024
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что вопрос повышения зарплат для бюджетников будет рассмотрен с акцентом на рациональное и эффективное использование средств в условиях войны.
Денис Шмыгаль ответил на петицию об увеличении оклада работникам бюджетной сферы
Фото: Кабмин
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Петиция с призывом увеличить должностной оклад работника первого тарифного разряда единой тарифной сетки набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Премьер-министр Денис Шмыгаль ответил на петицию, отметив, что повышение окладов бюджетникам будут рассматривать с учетом рационального и эффективного использования средств в условиях войны.

"Третий год подряд в условиях военного положения в стране финансирование всех социальных расходов осуществляется за счет средств международных доноров. Учитывая приведенный вопрос дальнейшего повышения размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, учреждений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы будет рассматриваться с учетом необходимости рационального и эффективного использования средств бюджетов всех уровней в условиях ограниченности доходной части бюджета во время военного положения и принципа сбалансированности, являющегося одним из ключевых принципов бюджетной системы", - заявил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что, несмотря на военное положение и приоритетность финансирования оборонных потребностей, правительство все же соблюдало нормы трудового законодательства относительно минимального должностного оклада работников бюджетных учреждений и организаций.

Также отмечается, что в проекте государственного бюджета на 2025 год Кабинет Министров поручил рассмотреть возможность повышения прожиточного минимума и минимальной зарплаты, если прогнозные макропоказатели экономики Украины покажут положительную динамику по итогам первого полугодия 2025 года.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа сообщила, что социальные стандарты в проекте бюджета на 2025 год останутся замороженными, поскольку их повышение потребует значительных расходов, которые являются ограниченными. 

Размер прожиточного минимума и минимальная зарплата могут быть повышены по итогам I полугодия 2025 года. Следует заметить, что вопрос обеспечения бюджета на 2025 год зависит и от того, получит ли Украина 50 млрд долларов за счет замороженных активов рф, которые страны G7 в июне пообещали предоставить до конца 2024 года.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Минфин для расчета должностных окладов прокурорам планируют повысить прожиточный минимум с 1600 грн (применяемый ныне) до 2102 грн (т.е. это будет меньше, чем «обычный» ПМ, но больше, чем сейчас).

Также в законе о госбюджете на 2025 год предлагают установить выплату премий судьям местных судей до 40% оклада, но откуда будут брать средства на эти премии и как это согласуется с законом о судоустройстве – пока неизвестно.

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