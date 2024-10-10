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У Хмельницькому першокурсник потрапив до реанімації після побиття в гуртожитку

16:53, 10 жовтня 2024
Мати постраждалого звинувачує іншого студента у вимаганні грошей.
У Хмельницькому першокурсник потрапив до реанімації після побиття в гуртожитку
Фото ілюстративне
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У Хмельницькому першокурсник Вищого професійного училища був госпіталізований до реанімації після того, як його побив інший студент. Мати постраждалого стверджує, що її у сина систематично вимагали гроші. Про це повідомила поліція Хмельницької області.

Поліція Хмельницької області проводить розслідування інциденту, який стався 2 жовтня близько 23:00 в гуртожитку. За даними слідства, між 17-річним та 15-річним студентами виник конфлікт, в результаті якого старший хлопець завдав молодшому тяжких тілесних ушкоджень.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Всі учасники та свідки конфлікту вже були встановлені та допитані. Досудове розслідування триває, і питання про повідомлення про підозру буде вирішено за результатами експертиз.

Джерело відео: vsim_ka

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поліція Хмельницький

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