В Хмельницком первокурсник попал в реанимацию после избиения в общежитии

Мать пострадавшего обвиняет другого студента в вымогательстве денег.

Фото иллюстративное

В Хмельницком первокурсник Высшего профессионального училища был госпитализирован в реанимацию после того, как его избил другой студент. Мать пострадавшего утверждает, что ее у сына систематически вымогали деньги. Об этом сообщила полиция Хмельницкой области.

Полиция Хмельницкой области проводит расследование инцидента, который произошел 2 октября около 23:00 в общежитии. По данным следствия, между 17-летним и 15-летним студентами возник конфликт, в результате которого старший парень нанес младшему тяжкие телесные повреждения.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Все участники и свидетели конфликта уже были установлены и допрошены. Досудебное расследование продолжается, и вопрос о сообщении о подозрении будет решен по результатам экспертиз.

Источник видео: vsim_ka

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