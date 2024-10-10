На Волині чоловік втікав від поліції та зателефонував на 102 з проханням про допомогу

У Волинській області водій поскаржився поліції, що його переслідують правоохоронці.

У Волинській області чоловік, намагаючись втекти від патрульної поліції, зателефонував на лінію 102, щоб поскаржитися, що за ним женуться правоохоронці. Про це повідомила патрульна поліція Волинської області.

Як повідомили в патрульній поліції, інцидент стався на дорожній станції, де водія з ознаками наркотичного сп'яніння зупинили поліцейські. Однак замість того, щоб зупинитися, чоловік вирішив втекти в напрямку Рівного, що змусило рівненських патрульних отримати орієнтування на втікача.

Водій розганявся до 150 км/год, тому правоохоронці вирішили створити штучний затор на центральній вулиці міста. Через кілька хвилин він досяг Рівного, паралельно зателефонувавши на 102, щоб повідомити про свою швидкість і автомобіля поліції, який його переслідують.

Не маючи виходу, чоловік зменшив швидкість і зупинився. Він відмовився проходити огляд на стан сп'яніння, але, незважаючи на це, отримав усі «плюшки» за свою «5-ти зіркову» втечу.

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