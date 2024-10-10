На Волыни мужчина убегал от полиции и позвонил на 102 с просьбой о помощи

В Волынской области водитель пожаловался полиции, что его преследуют правоохранители.

В Волынской области мужчина, пытаясь убежать от патрульной полиции, позвонил на линию 102, чтобы пожаловаться, что за ним гонятся правоохранители. Об этом сообщила патрульная полиция Волынской области.

Как сообщили в патрульной полиции, инцидент произошел на дорожной станции, где водителя с признаками наркотического опьянения остановили полицейские. Однако вместо того, чтобы остановиться, мужчина решил убежать в направлении Ровно, что заставило ровенских патрульных получить ориентировку на беглеца.

Водитель разгонялся до 150 км/ч, поэтому правоохранители решили создать искусственную пробку на центральной улице города. Через несколько минут он достиг Ровно, параллельно позвонив на 102, чтобы сообщить о своей скорости и автомобиля полиции, который его преследуют.

Не имея выхода, мужчина сбавил скорость и остановился. Он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, но, несмотря на это, получил все «плюшки» за свой «5-ти звездный» побег.

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