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Володимир Зеленський провів енергетичну Ставку та обговорив захист інфраструктури

17:56, 15 жовтня 2024
Президент України обговорив багаторівневий захист енергетичної інфраструктури.
Володимир Зеленський провів енергетичну Ставку та обговорив захист інфраструктури
Джерело фото: ОП
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Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому обговорювали питання енергетичної безпеки та комплексної підготовки до зимового періоду.

На зустрічі доповіли представники ключових установ, включаючи Нафтогаз, Укренерго, міністерства енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряні сили ЗСУ, а також обласні військові адміністрації.

Зеленський акцентував на необхідності забезпечення багаторівневого захисту енергетичної інфраструктури, зокрема за допомогою інженерних рішень, засобів радіоелектронної боротьби та сил протиповітряної оборони.

«Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами РЕБ та силами ППО. Активну участь братиме наша авіація. Також ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах. Міністерство внутрішніх справ представило план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень», — зазначив президент.

Крім того, він повідомив про продовження робіт зі створення розосередженої мережі когенераційних установок, що має на меті підвищення стійкості енергетичної системи країни. Міністерство внутрішніх справ також представило план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень.

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енергетика Володимир Зеленський

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