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Владимир Зеленский провел энергетическую Ставку и обсудил защиту инфраструктуры

17:56, 15 октября 2024
Президент Украины обсудил многоуровневую защиту энергетической инфраструктуры.
Владимир Зеленский провел энергетическую Ставку и обсудил защиту инфраструктуры
Источник фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором обсуждали вопросы энергетической безопасности и комплексной подготовки к зимнему периоду.

На встрече доложили представители ключевых учреждений, включая Нафтогаз, Укрэнерго, министерства энергетики, внутренних дел, развития общин и территорий, Воздушные силы ВСУ, а также областные военные администрации.

Зеленский акцентировал на необходимости обеспечения многоуровневой защиты энергетической инфраструктуры, в частности с помощью инженерных решений, средств радиоэлектронной борьбы и сил противовоздушной обороны.

«Все уровни защиты энергетической инфраструктуры: инженерный, средствами РЭБ и силами ПВО. Активное участие будет принимать наша авиация. Также приняли решение об усилении ПВО в приграничных и прифронтовых регионах. Министерство внутренних дел представило план мероприятий реагирования на обстрелы и оперативного восстановления повреждений», - отметил президент.

Кроме того, он сообщил о продолжении работ по созданию рассредоточенной сети когенерационных установок, что имеет целью повышение устойчивости энергетической системы страны. Министерство внутренних дел также представило план мероприятий реагирования на обстрелы и оперативного восстановления повреждений.

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энергетика Владимир Зеленский

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