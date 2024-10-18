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У трьох столичних закладах профтехосвіти безкоштовно можна здобути робітничі професії

07:53, 18 жовтня 2024
У Києві стартував набір на курси технічних спеціальностей з підтримкою Японії.
У трьох столичних закладах профтехосвіти безкоштовно можна здобути робітничі професії
Джерело фото: ekonomika.ko.net.ua
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У Києві оголошено набір на короткострокові курси технічних спеціальностей, що проходять за фінансової підтримки уряду Японії в рамках проєкту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні». Про це повідомляє Департамент освіти і науки КМДА.

«Столиця потребує робітничих професій, тому наші партнери фінансують такі освітні проєкти, де кожен охочий може отримати фахові компетенції – чи то електромонтажника, чи то слюсаря – яких бракує на ринку праці сьогодні. Особливо актуальним це є для людей, які вимушено залишили свої домівки, а для працевлаштування в новому місті бракує знань. Також програмою передбачено надання слухачам навчальних матеріалів, спецодягу», — зазначила директорка Департаменту Олена Фіданян.

Серед навчальних закладів, що беруть участь у курсах:

  • Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на професії «монтажник санітарно-технічних систем і устаткування» та «електромонтажник вторинних ланцюгів». Термін навчання — 2 місяці.
  • Київський професійний коледж цивільного будівництва пропонує навчання на фах «слюсаря-сантехніка» або «озеленювача». Термін навчання — 1 місяць.
  • Київський професійний енергетичний коледж проводить курси за професією «електромонтажник силових мереж та електроустаткування». Термін навчання — 4 тижні.

Очікується, що навчання розпочнеться 4 листопада. Після завершення курсів слухачі отримають сертифікати та професійні компетенції, які сприятимуть їх працевлаштуванню.

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Київ

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