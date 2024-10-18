В трех столичных заведениях профтехобразования бесплатно можно получить рабочие профессии

В Киеве стартовал набор на курсы технических специальностей с поддержкой Японии.

Источник фото: ekonomika.ko.net.ua

В Киеве объявлен набор на краткосрочные курсы технических специальностей, проходящих при финансовой поддержке правительства Японии в рамках проекта «Трансформационное восстановление для безопасности людей в Украине». Об этом сообщает Департамент образования и науки КГГА.

«Столица нуждается в рабочих профессиях, поэтому наши партнеры финансируют такие образовательные проекты, где каждый желающий может получить профессиональные компетенции - то ли электромонтажника, то ли слесаря - которых не хватает на рынке труда сегодня. Особенно актуально это для людей, которые вынужденно покинули свои дома, а для трудоустройства в новом городе не хватает знаний. Также программой предусмотрено предоставление слушателям учебных материалов, спецодежды», - отметила директор Департамента Елена Фиданян.

Среди учебных заведений, участвующих в курсах:

- Киевский профессиональный колледж строительства и коммунального хозяйства приглашает на профессии «монтажник санитарно-технических систем и оборудования» и «электромонтажник вторичных цепей». Срок обучения - 2 месяца.

- Киевский профессиональный колледж гражданского строительства предлагает обучение на специальность «слесаря-сантехника» или «озеленителя». Срок обучения - 1 месяц.

- Киевский профессиональный энергетический колледж проводит курсы по профессии «электромонтажник силовых сетей и электрооборудования». Срок обучения - 4 недели.

Ожидается, что обучение начнется 4 ноября. После завершения курсов слушатели получат сертификаты и профессиональные компетенции, которые будут способствовать их трудоустройству.

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