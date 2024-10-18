Практика судов
  1. В Украине

В трех столичных заведениях профтехобразования бесплатно можно получить рабочие профессии

07:53, 18 октября 2024
В Киеве стартовал набор на курсы технических специальностей с поддержкой Японии.
В трех столичных заведениях профтехобразования бесплатно можно получить рабочие профессии
Источник фото: ekonomika.ko.net.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве объявлен набор на краткосрочные курсы технических специальностей, проходящих при финансовой поддержке правительства Японии в рамках проекта «Трансформационное восстановление для безопасности людей в Украине». Об этом сообщает Департамент образования и науки КГГА.

«Столица нуждается в рабочих профессиях, поэтому наши партнеры финансируют такие образовательные проекты, где каждый желающий может получить профессиональные компетенции - то ли электромонтажника, то ли слесаря - которых не хватает на рынке труда сегодня. Особенно актуально это для людей, которые вынужденно покинули свои дома, а для трудоустройства в новом городе не хватает знаний. Также программой предусмотрено предоставление слушателям учебных материалов, спецодежды», - отметила директор Департамента Елена Фиданян.

Среди учебных заведений, участвующих в курсах:

- Киевский профессиональный колледж строительства и коммунального хозяйства приглашает на профессии «монтажник санитарно-технических систем и оборудования» и «электромонтажник вторичных цепей». Срок обучения - 2 месяца.

- Киевский профессиональный колледж гражданского строительства предлагает обучение на специальность «слесаря-сантехника» или «озеленителя». Срок обучения - 1 месяц.

- Киевский профессиональный энергетический колледж проводит курсы по профессии «электромонтажник силовых сетей и электрооборудования». Срок обучения - 4 недели.

Ожидается, что обучение начнется 4 ноября. После завершения курсов слушатели получат сертификаты и профессиональные компетенции, которые будут способствовать их трудоустройству.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ГП «Документ» затягивает более чем на полгода выдачу паспортов украинцам за границей

В госпредприятии «Документ» Государственной миграционной службы на середину октября не выдали уже изготовленные загранпаспорта гражданам, которые обратились с соответствующими пакетами документов в начале весны.

Ирина Мудрая: «Одним из стратегических вопросов является создание Высшего суда по публично-правовым спорам», интервью – часть вторая

Среди краткосрочных мероприятий в проекте Стратегии мы рассматриваем создание Высшего суда по публично-правовым спорам, а среднесрочных – проведение конкурса на занятие должностей судей Киевского городского окружного административного суда – заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая.

Суды не являются подконтрольными Госаудитслужбе учреждениями – суд признал противоправным и отменил решение Аудитслужбы о проверке суда

Органы исполнительной власти, в том числе и Госаудитслужба, не наделены полномочиями осуществления какого-либо контроля над деятельностью органов судебной власти – суд рассмотрел иск Запорожского окружного административного суда.

Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник уволен с должности руководителя по собственному желанию – ОГП

Офис Генерального прокурора сообщил, что Алексей Олейник уволен с административной должности главы Хмельницкой областной прокуратуры по его собственному желанию.

Тестирование в апелляционные суды по уголовной специализации – результаты 17 октября

8 кандидатов не набрали проходной балл, а еще 9 не явились.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності