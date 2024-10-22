В Одесі під час повітряної тривоги в школі померла 13-річна школярка

За словами вчителів, дитині стало зле під час повітряної тривоги, коли учні спускалися в укриття.

В одному з навчальних закладів у Приморському районі Одеси в понеділок, 21 жовтня, під час повітряної тривоги померла 13-річна школярка. Про трагічну подію повідомили у місцевій поліції.

Як повідомили у поліції, за словами вчителів, дитині стало зле під час повітряної тривоги, коли учні спускалися в укриття.

«Зі слів вчителів, під час сигналу «Повітряна тривога», коли учні та педагоги спускалися в укриття, школярці стало зле. Вони викликали «швидку» та почали надавати дитині першу долікарську допомогу. Згодом медики, які прибули на виклик, почали реанімаційні заходи, але, на жаль, дівчинка померла», - зазначається в повідомленні.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з попередньою приміткою «природня смерть».

Причини смерті дитини встановлюватиме судово-медичну експертиза.

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