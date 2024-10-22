В Одессе во время воздушной тревоги в школе умерла 13-летняя школьница

По словам учителей, ребенку стало плохо во время воздушной тревоги, когда ученики спускались в укрытие.

В одном из учебных заведений в Приморском районе Одессы в понедельник, 21 октября, во время воздушной тревоги умерла 13-летняя школьница. О трагическом событии сообщили в местной полиции.

Как сообщили в полиции, по словам учителей, ребенку стало плохо во время воздушной тревоги, когда ученики спускались в укрытие.

«Со слов учителей, во время сигнала «Воздушная тревога», когда ученики и педагоги спускались в укрытие, школьнице стало плохо. Они вызвали скорую и начали оказывать ребенку первую доврачебную помощь. Впоследствии прибывшие по вызову медики начали реанимационные мероприятия, но, к сожалению, девочка умерла», - отмечается в сообщении.

В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с предварительным примечанием «естественная смерть».

Причины смерти ребенка будут устанавливаться судебно-медицинской экспертизой.

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