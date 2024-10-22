В Киеве будут судить мужчину, который похитил деньги и кольцо у медсестры больницы

Мужчина похитил кошелек с деньгами и кольцо медсестры из ординаторской в больнице.

Источник фото: UA.KyivPolice

В Киеве будут судить злоумышленника, который похитил деньги и кольцо у медсестры столичной больницы. Следователи завершили досудебное расследование и подали обвинительный акт. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Киева.

В начале октября в дежурную часть Шевченковского управления полиции обратилась работница медицинского учреждения, сообщив о краже. Согласно ее заявлению, во время дежурства неизвестный похитил кошелек с деньгами и драгоценным кольцом из ординаторской.

Начальник Шевченковского управления полиции Игорь Падюк рассказал, что злоумышленник, выдавая себя за посетителя, зашел в больницу и украл вещи медсестры, после чего скрылся. Благодаря оперативным мероприятиям, правоохранители разыскали его на территории другой больницы, где он планировал совершить новое преступление.

Во время следствия 35-летний мужчина, который имеет несколько судимостей, находился под стражей. Ему было объявлено подозрение по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совершенная в условиях военного положения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.