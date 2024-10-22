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Высший совет правосудия внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении двух судей

12:06, 22 октября 2024
Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений о назначении двух судей на должности в местные суды.
Высший совет правосудия внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении двух судей
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Высший совет правосудия 22 октября принял решение о внесении представлений Президенту Владимиру Зеленскому о назначении двух судей на должности в местные суды. Об этом сообщает ВСП.

Принято решение о внесении представлений о назначении:

Пономаря Виталия Алексеевича – на должность судьи Сосновского районного суда города Черкассы;

Сырка Иосифа Иосифовича – на должность судьи Калушского горрайонного суда Ивано-Франковской области.

Как сообщается, во время предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлено сведений, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала должной оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидатов критерию добропорядочности или профессиональной этики.

"По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей", - добавили в ВСП. 

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судья ВСП

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