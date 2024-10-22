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Вища рада правосуддя внесе Володимиру Зеленському подання про призначення двох суддів

12:06, 22 жовтня 2024
Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань про призначення двох суддів на посади до місцевих судів.
Вища рада правосуддя внесе Володимиру Зеленському подання про призначення двох суддів
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Вища рада правосуддя 22 жовтня ухвалила рішення про внесення подань Президенту Володимиру Зеленському про призначення двох суддів на посади до місцевих судів. Про це повідомляє ВРП.

Ухвалено рішення про внесення подань про призначення:

Пономаря Віталія Олексійовича – на посаду судді Соснівського районного суду міста Черкаси;

Сирка Йосипа Йосиповича – на посаду судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області.

Як повідомляється, під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

"За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президенту України подань про призначення суддів", - додали у ВРП.

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суддя ВРП

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