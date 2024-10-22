Суд виправдав поліцейського, який застрелив беззбройного темношкірого чоловіка у Лондоні

Суд виправдав британського поліцейського за вбивство беззбройного чоловіка, що спровокувало масові протести.

Джерело фото: Reuters

У понеділок суд присяжних виправдав 40-річного поліцейського Мартіна Блейка, який застрелив беззбройного темношкірого чоловіка Кріса Каби в Лондоні два роки тому. Цей випадок призвів до масових протестів та обурення серед чорношкірої громади, повідомляє Reuters.

Блейк, який визнав себе невинним, застрелив Кабу 5 вересня 2022 року, коли той намагався втекти на своєму автомобілі від поліцейських. За словами голови лондонської поліції Марка Роулі, Блейк ухвалив рішення за долі секунди, вважаючи, що його колеги перебувають під загрозою.

Роулі визнав, що застосування смертоносної сили викликає занепокоєння, особливо в чорношкірих громадах, де довіра до поліції є низькою. "Нам ще багато чого потрібно зробити для відновлення довіри до нашої служби", – зазначив він.

Судовий розгляд у суді Олд Бейлі тривав три тижні. Після виправдання Блейка його відсторонення від служби було негайно скасовано.

Сім'я Каби висловила свій «глибокий біль» від рішення суду, яке вони вважають несправедливим. «Будь-яке застосування сили зі смертельним наслідком, зрозуміло, викликає величезне занепокоєння серед громад, особливо в чорношкірих громадах, де довіра до поліції низька. Нам ще багато чого належить зробити для зміцнення довіри до нашої служби», – заявила родина Каби.

Смерть Каби спровокувала хвилю протестів, оскільки чорношкіра громада Лондона неодноразово скаржилася на расизм та несправедливість з боку поліції. Блейк, у свою чергу, зазначив, що мав намір лише нейтралізувати Кабу, а не вбивати його.

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