Суд оправдал полицейского, который застрелил безоружного темнокожего мужчину в Лондоне

Суд оправдал британского полицейского за убийство безоружного мужчины, что спровоцировало массовые протесты.

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В понедельник суд присяжных оправдал 40-летнего полицейского Мартина Блейка, который застрелил безоружного темнокожего мужчину Криса Каби в Лондоне два года назад. Этот случай привел к массовым протестам и возмущению среди чернокожей общины, сообщает Reuters.

Блейк, который признал себя невиновным, застрелил Кабу 5 сентября 2022 года, когда тот пытался скрыться на своем автомобиле от полицейских. По словам главы лондонской полиции Марка Роули, Блейк принял решение за доли секунды, считая, что его коллеги находятся под угрозой.

Роули признал, что применение смертоносной силы вызывает беспокойство, особенно в чернокожих общинах, где доверие к полиции низкое. «Нам еще многое нужно сделать для восстановления доверия к нашей службе», - отметил он.

Судебное разбирательство в суде Олд Бейли длилось три недели. После оправдания Блейка его отстранение от службы было немедленно отменено.

Семья Кэба выразила свою «глубокую боль» от решения суда, которое они считают несправедливым. «Любое применение силы со смертельным исходом, разумеется, вызывает огромное беспокойство среди общин, особенно в чернокожих общинах, где доверие к полиции низкое. Нам еще многое предстоит сделать для укрепления доверия к нашей службе», - заявила семья Каби.

Смерть Кабы спровоцировала волну протестов, поскольку чернокожая община Лондона неоднократно жаловалась на расизм и несправедливость со стороны полиции. Блейк, в свою очередь, отметил, что намеревался лишь нейтрализовать Кабу, а не убивать его.

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