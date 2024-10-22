У Києві судитимуть чоловіка, який викрав гроші та каблучку у медсестри лікарні

Чоловік викрав гаманець з грошима та каблучку медсестри з ординаторської в лікарні.

Джерело фото: UA.KyivPolice

У Києві судитимуть зловмисника, який викрав гроші та каблучку у медсестри столичної лікарні. Слідчі завершили досудове розслідування та подали обвинувальний акт. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Києва.

На початку жовтня до чергової частини Шевченківського управління поліції звернулася працівниця медичного закладу, повідомивши про крадіжку. Згідно з її заявою, під час чергування невідомий викрав гаманець з грішми та дорогоцінною каблучкою з ординаторської.

Начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк розповів, що зловмисник, видаючи себе за відвідувача, зайшов до лікарні та поцупив речі медсестри, після чого втік. Завдяки оперативним заходам, правоохоронці розшукали його на території іншої лікарні, де він планував вчинити новий злочин.

Під час слідства 35-річний чоловік, який має декілька судимостей, перебував під вартою. Йому було оголошено підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

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