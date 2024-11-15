Лікарняні у період мобілізації — як обліковуються при розрахунку середньої зарплати

Головне управління ПФУ у Запорізькій області розповіло, як обліковуються лікарняні у період мобілізації під час обчислення середньої заробітної плати.
Так, із 7 червня 2023 року діють зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2023 року № 561, до Порядку обчислення середньої зарплати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2001 року № 1266.
Зокрема перелік поважних причин, з яких не були відпрацьовані календарні дні у розрахунковому періоді, доповнено періодом, протягом якого працівник проходив:
Таким чином, за страховими випадками, що настали з 7 червня 2023 року, період військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період без збереження роботодавцем середньої заробітної плати вважається поважною причиною та виключається із розрахунку середньої заробітної плати, що може суттєво збільшити суму страхової виплати.
Зазначена норма працює навіть у випадку, якщо за цей час мобілізованому працівнику роботодавцем виплачувались інші виплати в різних розмірах, у тому числі матеріальна допомога.
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