Больничные в период мобилизации — как учитываются при расчете средней зарплаты

По страховым случаям, наступившим с 7 июня 2023 года, период мобилизации без сохранения работодателем средней зарплаты считают уважительной причиной и исключают из расчета средней зарплаты.

Фото: Еспресо TV

Главное управление ПФУ в Запорожской области рассказало, как учитываются больничные в период мобилизации при исчислении средней заработной платы.

Так, с 7 июня 2023 года действуют изменения, внесенные постановлением Кабинета Министров Украины от 2 июня 2023 года № 561, в Порядок исчисления средней зарплаты (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 29 сентября 2001 года № 1266.

В частности, перечень уважительных причин, по которым не были отработаны календарные дни в расчетном периоде, дополнен периодом, в течение которого работник проходил:

срочную военную службу;

военную службу по призыву лиц офицерского состава;

военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период;

военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период;

военную службу по контракту, в частности путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения, и за ним не сохранялся работодателем средний заработок в течение этого времени.

Таким образом, по наступившим с 7 июня 2023 года страховым случаям период военной службы по призыву во время мобилизации на особый период без сохранения работодателем средней заработной платы считается уважительной причиной и исключается из расчета средней заработной платы, что может существенно увеличить сумму страховой выплаты.

Указанная норма работает даже в том случае, если за это время мобилизованному работнику работодателем выплачивались другие выплаты в разных размерах, в том числе материальная помощь.

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