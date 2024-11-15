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Больничные в период мобилизации — как учитываются при расчете средней зарплаты

10:25, 15 ноября 2024
По страховым случаям, наступившим с 7 июня 2023 года, период мобилизации без сохранения работодателем средней зарплаты считают уважительной причиной и исключают из расчета средней зарплаты.
Больничные в период мобилизации — как учитываются при расчете средней зарплаты
Фото: Еспресо TV
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Главное управление ПФУ в Запорожской области рассказало, как учитываются больничные в период мобилизации при исчислении средней заработной платы.

Так, с 7 июня 2023 года действуют изменения, внесенные постановлением Кабинета Министров Украины от 2 июня 2023 года № 561, в Порядок исчисления средней зарплаты (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 29 сентября 2001 года № 1266.

В частности, перечень уважительных причин, по которым не были отработаны календарные дни в расчетном периоде, дополнен периодом, в течение которого работник проходил:

  • срочную военную службу;
  • военную службу по призыву лиц офицерского состава;
  • военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период;
  • военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период;
  • военную службу по контракту, в частности путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения, и за ним не сохранялся работодателем средний заработок в течение этого времени.

Таким образом, по наступившим с 7 июня 2023 года страховым случаям период военной службы по призыву во время мобилизации на особый период без сохранения работодателем средней заработной платы считается уважительной причиной и исключается из расчета средней заработной платы, что может существенно увеличить сумму страховой выплаты.

Указанная норма работает даже в том случае, если за это время мобилизованному работнику работодателем выплачивались другие выплаты в разных размерах, в том числе материальная помощь.

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