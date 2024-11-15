Больничные в период мобилизации — как учитываются при расчете средней зарплаты

Главное управление ПФУ в Запорожской области рассказало, как учитываются больничные в период мобилизации при исчислении средней заработной платы.
Так, с 7 июня 2023 года действуют изменения, внесенные постановлением Кабинета Министров Украины от 2 июня 2023 года № 561, в Порядок исчисления средней зарплаты (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 29 сентября 2001 года № 1266.
В частности, перечень уважительных причин, по которым не были отработаны календарные дни в расчетном периоде, дополнен периодом, в течение которого работник проходил:
Таким образом, по наступившим с 7 июня 2023 года страховым случаям период военной службы по призыву во время мобилизации на особый период без сохранения работодателем средней заработной платы считается уважительной причиной и исключается из расчета средней заработной платы, что может существенно увеличить сумму страховой выплаты.
Указанная норма работает даже в том случае, если за это время мобилизованному работнику работодателем выплачивались другие выплаты в разных размерах, в том числе материальная помощь.
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