Практика судів
  1. В Україні

Чи може працівник заключити договір про добровільну участь, яким передбачено одноразову сплату ЄСВ

07:54, 15 листопада 2024
У податковій зазначають, що особа, що перебуває у трудових відносинах з роботодавцем, не має права на заключення договору про добровільну сплату єдиного внеску, за винятком домашніх працівників.
Чи може працівник заключити договір про добровільну участь, яким передбачено одноразову сплату ЄСВ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба у Житомирській області розповідає, чи має право особа, що перебуває у трудових відносинах з роботодавцем, заключити договір про добровільну участь, яким передбачено одноразову сплату єдиного внеску за попередні періоди.

Відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов’язаної зі збором та веденням обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), регулюються виключно Законом України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон №2464).

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону №2464 платниками єдиного внеску, зокрема, є:

  • підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами;
  • фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) (крім використання праці домашніх працівників).

Застрахована особа – це фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок (п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону №2464).

Частиною 1 ст. 10 Закону №2464 визначено коло платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску та умови за яких таке право надається.

Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону №2464 право на добровільну сплату єдиного внеску мають:

  • члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню;
  • особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, визначеними п. 1 ч. 1 ст. 4, та не належать до платників єдиного внеску, визначених п. 4, 5 та 5-1 ч. 1 ст. 4 Закону №2464, в тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, – на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
  • домашні працівники.

Згідно з ст. 173-2 КЗпП домашній працівник – це фізична особа, яка виконує домашню працю у межах трудових відносин з роботодавцем.

Роботодавцем є фізична особа, яка є одним із членів домогосподарства та з якою домашній працівник уклав трудовий договір.

Водночас загальнообов’язкове державне соціальне страхування домашніх працівників здійснюється на засадах добровільності.

Враховуючи ч. 1 ст. 10 Закону №2464 особа, що перебуває у трудових відносинах з роботодавцем, не має права на заключення договору про добровільну сплату єдиного внеску.

Виключення становлять домашні працівники, які виконують домашню працю у межах трудових відносин з роботодавцем, оскільки відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону №2464 роботодавці домашніх працівників не є платниками єдиного внеску за таких працівників, а загальнообов’язкове державне соціальне страхування домашніх працівників здійснюється на засадах добровільності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

договір податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КЗпП не містять обов’язку роботодавця ознайомлювати працівника з попередженням про звільнення та з вакансіями саме під особистий підпис – Верховний Суд

Позивач стверджував, що роботодавець не запропонував йому вакантні посади та іншу роботу на тому самому підприємстві та не отримав від нього відмову від продовження роботи, також не повідомив його про наступне звільнення під підпис.

Новий Вищий суд з публічно-правових спорів буде розглядати спори про анулювання реєстрації політичної партії – законопроект

Також до Вищого суду з публічно-правових спорів, який створять за участі міжнародних експертів, будуть оскаржуватися рішення комісій з відбору директора НАБУ, керівника САП, голови НАЗК, де вирішальну роль грають міжнародні експерти.

Витребувати можна лише те майно, яке є в наявності та фактично перебуває в незаконному володінні відповідача – Верховний Суд

Позивачка у травні 2022 року повернулася до Чернігова, де мала намір відновити торгівлю у павільйоні, який мала в суборенді, але через несплату за договором суборенди відповідач застосував до неї право притримання.

Якщо у договорі визначено грошовий еквівалент в доларах, сума, що підлягає сплаті у гривнях у разі судового спору між сторонами визначається за курсом на день виконання судового рішення – ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду пояснила, що сума, яка підлягає сплаті у гривнях, визначається виконавцем на момент здійснення боржником платежу в ході виконання судового рішення.

Поліцейській надіслав адвокату для підготовки апеляційної скарги інформацію, яка виявилася службовою та отримав проблеми – що вирішив суд

Поліцейського звинуватили у тому, що він переслав адвокату інформацію про дислокацію нарядів патрульної поліції, але суд вказав, що вина капітана поліції не доведена.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Слободін
    Михайло Слободін
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Михайло Новіков
    Михайло Новіков
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики