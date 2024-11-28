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Псевдоворожка через Instagram «знімала порчу» довірливій жінці за майже пів мільйона гривень

22:19, 28 листопада 2024
Для здійснення ритуалу фігурантка шахрайським шляхом виманила у потерпілої понад 450 тисяч гривень.
Псевдоворожка через Instagram «знімала порчу» довірливій жінці за майже пів мільйона гривень
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На Вінниччині повідомлено про підозру зловмисниці, яка «зняла порчу» довірливій жінці за майже пів мільйона гривень. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Вказується, що 22-річна жителька Волинської області 29 жовтня 2024 року через соцмережу Instagram, залякуючи вінничанку нібито наведеною порчею, внаслідок чого будуть негативні наслідки, ввела жінку в оману та пообіцяла «зняти порчу» у вигаданий нею спосіб і покращити стосунки в сім’ї шляхом ворожіння та проведення певних обрядів.

Довівши таким чином жінку до розпачу, для здійснення ритуалу фігурантка шахрайським шляхом виманила у потерпілої понад 450 тис. грн. Грошима розпорядилась на власний розсуд.

Наразі до суду подано клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

За вчинення інкримінованого злочину передбачено покарання від трьох до восьми років позбавлення волі.

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прокуратура Вінниця Луцьк

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