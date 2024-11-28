Псевдогадалка через Instagram «снимала порчу» доверчивой женщине за почти полмиллиона гривен

Для совершения ритуала фигурантка мошенническим путем выманила у потерпевшей более 450 тысяч гривен.

В Винницкой области сообщено о подозрении злоумышленницы, которая «сняла порчу» доверчивой женщине за почти полмиллиона гривен. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Указывается, что 22-летняя жительница Волынской области 29 октября 2024 через соцсеть Instagram, запугивая винничанку якобы наведенной порчей, в результате чего будут негативные последствия, ввела женщину в заблуждение и пообещала «снять порчу» в выдуманный ею способ и улучшить отношения в семье проведение определенных обрядов.

Приведя таким образом женщину в отчаяние, для совершения ритуала фигурантка мошенническим путем выманила у потерпевшей более 450 тыс. человек. грн. Деньгами распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время в суд подано ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание от трех до восьми лет лишения свободы.

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