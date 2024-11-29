Південна Корея виділила $100 млн Україні – куди підуть гроші

Україна отримала першу фінансову допомогу на підтримку соціальної сфери від Південної Кореї.

Фото: Mind.ua

Україна отримала 100 мільйонів доларів бюджетної допомоги від Південної Кореї, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ці кошти спрямують на підтримку соціальної сфери.

Це перша фінансова допомога від корейських партнерів у рамках угоди, підписаної цього року, яка передбачає залучення до 2,1 мільярда доларів.

«Вдячний Республіці Корея за підтримку України в умовах повномасштабної війни», — зазначив Шмигаль, підкреслюючи важливість партнерської співпраці в цей складний для країни час.

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