Южная Корея выделила $100 млн Украине – куда пойдут деньги

Украина получила первую финансовую помощь на поддержку социальной сферы от Южной Кореи.

Фото: Mind.ua

Украина получила 100 миллионов долларов бюджетной помощи от Южной Кореи, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Эти средства направят на поддержку социальной сферы.

Это первая финансовая помощь от корейских партнеров в рамках соглашения, подписанного в этом году, которое предусматривает привлечение до 2,1 миллиарда долларов.

«Благодарен Республике Корея за поддержку Украины в условиях полномасштабной войны», - отметил Шмыгаль, подчеркивая важность партнерского сотрудничества в это сложное для страны время.

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