Канада подала в суд на Google из-за монополизации рынка интернет-рекламы

Бюро по конкуренции Канады настаивает на том, чтобы компания продала два своих рекламных инструмента.

Канадское Бюро по конкуренции подало в суд на материнскую компанию Google — Alphabet, которую обвиняют в неконкурентном поведении на рынке интернет-рекламы, передает Reuters.

Ведомство утверждает, что Google незаконно увеличивала свою рыночную долю, препятствуя развитию конкурентов.

Отмечается, что Бюро настаивает на том, чтобы компания продала два своих рекламных инструмента. В Google ответили, что иск игнорирует ситуацию жесткой конкуренции, когда у покупателей и продавцов рекламы есть большой выбор.

«Наши рекламные технологические инструменты помогают веб-сайтам и приложениям финансировать свой контент и позволяют компаниям любого размера эффективно привлекать новых клиентов», — заявил вице-президент по глобальной рекламе Google Дэн Тейлор.

Расследование против Google, которое было начато в 2020 году, показало, что компания является крупнейшим поставщиком рекламных технологий для интернет-рекламы в Канаде и «злоупотребляет своим доминирующим положением, осуществляя действия, направленные на сохранение и укрепление своей рыночной власти».

Подобные дела против Google также проходят в США и ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.