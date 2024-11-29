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Петиция о просмотре программы раздачи «тысячи Зеленского» набрала необходимые голоса

10:00, 29 ноября 2024
По словам автора петиции, в программе отсутствует адресность, поскольку поддержка на зимний период необходима только для определенного перечня граждан.
Петиция о просмотре программы раздачи «тысячи Зеленского» набрала необходимые голоса
Фото: unian.ua
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Петиция о пересмотре программы поддержки украинских граждан на зимний период, в рамках которой предлагается раздать каждому по тысяче гривен, набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь его должен рассмотреть Президент Украины Владимир Зеленский.

Автор петиции отмечал, что в предложенной программе содержится ряд недостатков: не до конца понятно, откуда будут брать средства, а эффективность такой программы достаточно сомнительна.

По его словам, в программе нет адресности, поскольку поддержка на зимний период необходима только для определенного перечня граждан, а именно: пенсионеров, малообеспеченных семей, многодетных семей, вынужденно перемещенных лиц.

Автор петиции также отметил, что для домохозяйств со средним размером заработной платы эти средства не будут такими важными, а разница, которая сформируется после четкой адресности, позволит увеличить размер выплат именно для тех, кто в них действительно нуждается.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Правительство утвердило президентскую программу выплаты украинцам 1 тысячи гривен. Помощь от государства по программе «Зимняя єПідтримка» является одноразовой и будет доступна для украинцев, находящихся в Украине, в том числе детям.

Программа будет действовать в течение декабря 2024 – февраля 2025 года. Получить ее можно будет с помощью приложения Дія и карты «Национальный кэшбек».

Отметим, что список тех, кто сможет получить «тысячу Зеленского» через Укрпочту, сформирует Минсоцполитики.

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Владимир Зеленский

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