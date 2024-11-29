Петиція про перегляд програми роздачі «тисячі Зеленського» набрала необхідні голоси

За словами автора петиції, програма не має адресності, оскільки підтримка на зимовий період необхідна лише для певного переліку громадян.

Фото: unian.ua

Петиція про перегляд програми підтримки українських громадян на зимовий період, у межах якої пропонується роздати кожному по тисячі гривень, набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути Президент України Володимир Зеленський.

Автор петиції зазначав, що в запропонованій програмі міститься низка недоліків: не до кінця зрозуміло, звідки на це братимуть кошти, а ефективність такої програми досить сумнівна.

За його словами, програма не має адресності, оскільки підтримка на зимовий період необхідна лише для певного переліку громадян, а саме: пенсіонерів, малозабезпечених сімей, багатодітних сімей, вимушено переміщених осіб.

Автор петиції також наголосив, що для домогосподарств із середнім розміром заробітної плати ці кошти не будуть такими важливими, а різниця, яка сформується після чіткої адресності, дасть можливість збільшити розмір виплат саме для тих, хто їх справді потребує.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Уряд затвердив президентську програму виплати українцям 1 тисячі гривень. Допомога від держави за програмою «Зимова єПідтримка» є одноразовою та буде доступна для українців, які перебувають в Україні, в тому числі дітям.

Програма буде діяти упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року. Отримати її можна буде за допомогою застосунку Дія та картки «Національний кешбек».

Водночас перелік тих, хто зможе отримати «тисячу Зеленського» через Укрпошту, сформує Мінсоцполітики.

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