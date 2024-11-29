Канада подала до суду на Google через монополізацію ринку інтернет-реклами

Бюро з конкуренції Канади наполягає на тому, щоб компанія продала два свої рекламні інструменти.

Канадське Бюро з конкуренції подало до суду на материнську компанію Google - Alphabet, яку звинувачують у неконкурентній поведінці на ринку інтернет-реклами, повідомляє Reuters.

Відомство стверджує, що Google незаконно збільшувала свою ринкову частку, перешкоджаючи розвитку конкурентів.

Зазначається, що Бюро наполягає на тому, щоб компанія продала два свої рекламні інструменти. У Google відповіли, що позов ігнорує ситуацію жорсткої конкуренції, коли покупці та продавці реклами мають великий вибір.

«Наші рекламні технологічні інструменти допомагають веб-сайтам і додаткам фінансувати свій контент і дозволяють компаніям будь-якого розміру ефективно залучати нових клієнтів», - заявив віце-президент з глобальної реклами Google Ден Тейлор.

Розслідування проти Google, яке було розпочато у 2020 році, показало, що компанія є найбільшим постачальником рекламних технологій для інтернет-реклами в Канаді та «зловживає своїм домінуючим становищем, здійснюючи дії, спрямовані на збереження та зміцнення своєї ринкової влади».

Подібні справи проти Google також є у США та ЄС.

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