Практика судів
  1. У світі

Канада подала до суду на Google через монополізацію ринку інтернет-реклами

10:18, 29 листопада 2024
Бюро з конкуренції Канади наполягає на тому, щоб компанія продала два свої рекламні інструменти.
Канада подала до суду на Google через монополізацію ринку інтернет-реклами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Канадське Бюро з конкуренції подало до суду на материнську компанію Google - Alphabet, яку звинувачують у неконкурентній поведінці на ринку інтернет-реклами, повідомляє Reuters.

Відомство стверджує, що Google незаконно збільшувала свою ринкову частку, перешкоджаючи розвитку конкурентів.

Зазначається, що Бюро наполягає на тому, щоб компанія продала два свої рекламні інструменти. У Google відповіли, що позов ігнорує ситуацію жорсткої конкуренції, коли покупці та продавці реклами мають великий вибір.

«Наші рекламні технологічні інструменти допомагають веб-сайтам і додаткам фінансувати свій контент і дозволяють компаніям будь-якого розміру ефективно залучати нових клієнтів», - заявив віце-президент з глобальної реклами Google Ден Тейлор.

Розслідування проти Google, яке було розпочато у 2020 році, показало, що компанія є найбільшим постачальником рекламних технологій для інтернет-реклами в Канаді та «зловживає своїм домінуючим становищем, здійснюючи дії, спрямовані на збереження та зміцнення своєї ринкової влади».

Подібні справи проти Google також є у США та ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Google Канада

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Повістка не може бути оскаржена у жодному суді, тому що цей документ є лише засобом оповіщення – Верховний Суд

Верховний Суд ще раз нагадав, що обов`язок військовозобов`язаної особи з`явитись за викликом до ТЦК установлений не повісткою, а законом №2232-XII.

Чи потрібно після виділення матеріалів кримінального провадження повідомляти особі про нову підозру або про зміну раніше повідомленої підозри – позиція Верховного Суду

Верховний Суд пояснив, чи потрібно у виділеному кримінальному провадженні додатково повідомляти особі про підозру у вчиненні злочину.

Віддалений доступ до програми документообігу суду – райсуд повідомив про несанкціоноване втручання

Районний суд повідомив, що представник ДП «ІСС» встановив на комп’ютер одного з суддів програму віддаленого доступу до програми документообігу суду, але не пояснив навіщо це зробив

Саме по собі військове звання не може вважатися ознакою військової службової особи – Верховний Суд висловився щодо кваліфікації перевищення повноважень

Верховний Суд не погодився з висновком судів попередніх інстанцій, що засуджений на момент вчинення дій був військовою службовою особою і, таким чином, суб’єктом злочину за ст. 426-1 КК, бо він за військовим званням був начальником рядового.

Справа про позбавлення судді Верховного Суду допуску до державної таємниці – Вища рада правосуддя поки що не вирішила, як реагувати на дії СБУ

У Вищій раді правосуддя хотіли відмовити у реагуванні на повідомлення про тиск на суддю Верховного Суду, але все ж вирішили подумати.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альона Мазур
    Альона Мазур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва