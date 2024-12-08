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На Житомирщині засудили чоловіка, який вбив матір і навіть не пам'ятає за що

07:19, 8 грудня 2024
Чоловік проведе 12 років за ґратами.
На Житомирщині засудили чоловіка, який вбив матір і навіть не пам'ятає за що
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У Бердичеві 51-річний чоловік вбив рідну матір та отримав за це покарання. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Чоловіка засуджено до 12 років позбавлення волі.

Встановлено, що він завдав своїй матері побоїв, які призвели до її смерті. За його словами, раніше він теж міг ударити її по голові, але вона ніколи не зверталася до поліції, а іноді й сама могла його вдарити. При цьому засуджений стверджує, що їхні стосунки були «хорошими».

Після вживання значної кількості алкоголю чоловік під час сварки в стані неконтрольованого гніву наніс своїй матері понад 40 ударів металевою частиною лопати та іншими предметами. Причину конфлікту він не зміг пригадати.

Від одержаних  травм 71-річна жінка померла. На суді у скоєному він розкаявся.

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вбивство вирок Житомирська область

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