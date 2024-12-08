В Житомирской области осудили мужчину, который убил мать и даже не помнит за что

Мужчина проведет 12 лет за решеткой.

В Бердичеве 51-летний мужчина убил родную мать и получил за это наказание. Об этом сообщает областная прокуратура.

Мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы.

Установлено, что он нанес матери побои, которые привели к ее смерти. По его словам, раньше он тоже мог ударить ее по голове, но она никогда не обращалась в полицию, а иногда и сама могла его ударить. При этом осужденный утверждает, что их отношения были «хорошими».

После употребления значительного количества алкоголя, мужчина во время ссоры в состоянии неконтролируемого гнева нанес своей матери более 40 ударов металлической частью лопаты и другими предметами. Причину конфликта он не смог вспомнить.

От полученных травм 71-летняя женщина умерла. На суде в совершенном он раскаялся.

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