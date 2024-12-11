Надавачі електронних довірчих послуг після припинення діяльності передаватимуть документи до центрального органу

Уряд вніс зміни до Порядку зберігання документованої інформації для надавачів електронних довірчих послуг.

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Кабінет Міністрів України під час засідання 10 грудня затвердив, відповідно до Закону України У «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», Порядок зберігання документованої інформації та її передавання до центрального засвідчувального органу в разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Визнано такими, що втратили чинність, постанови Кабміну від 10.10.2018 № 821 «Про затвердження Порядку зберігання документованої інформації та її передавання центральному засвідчувальному органу в разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг» та від 03.03.2020 № 193 «Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів».

Міністерство цифрової трансформації України зазначило, що надавачі електронних довірчих послуг передаватимуть документи після припинення діяльності до центрального засвідчувального органу.

«Такий підхід дозволяє забезпечити протягом тривалого періоду часу можливість перевірки електронних підписів, збереження їх статусу чинності та отримання доказів існування відповідних електронних даних, на які накладено електронний підпис», - заявили у відомстві.

Нагадаємо, 28 червня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка визначає організаційно-методологічні, технічні й технологічні умови для надавачів послуг е-ідентифікації та е-довірчих послуг, а також порядок їх перевірки.

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