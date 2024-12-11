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Предоставители электронных доверительных услуг после прекращения деятельности будут передавать документы в центральный орган

13:13, 11 декабря 2024
Правительство внесло изменения в Порядок хранения документированной информации для предоставителей электронных доверительных услуг.
Предоставители электронных доверительных услуг после прекращения деятельности будут передавать документы в центральный орган
Фото: dealssign.com
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Кабинет Министров Украины во время заседания 10 декабря утвердил, согласно Закону Украины «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах», Порядок хранения документированной информации и ее передачи в центральный удостоверяющий орган в случае прекращения деятельности квалифицированного предоставлятеля электронных доверительных услуг.

Признаны утратившими силу постановления Кабмина от 10.10.2018 № 821 «Об утверждении Порядка хранения документированной информации и ее передаче центральному удостоверяющему органу в случае прекращения деятельности квалифицированного предоставлятеля электронных доверительных услуг» и от 03.03.2020 № 193 «О реализации экспериментального проекта по обеспечению возможности использования усовершенствованных электронных подписей и печатей, основанных на квалифицированных сертификатах открытых ключей».

Министерство цифровой трансформации Украины отметило, что предоставители электронных доверительных услуг будут передавать документы после прекращения деятельности в центральный удостоверяющий орган.

«Такой подход позволяет обеспечить в течение длительного периода времени возможность проверки электронных подписей, сохранения их статуса в силу и получения доказательств существования соответствующих электронных данных, на которые наложена электронная подпись», - заявили в ведомстве.

Напомним, 28 июня Кабинет Министров принял постановление, определяющее организационно-методологические, технические и технологические условия для предоставлятелей услуг е-идентификации и е-доверительных услуг, а также порядок их проверки. 

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Кабинет Министров Украины Министерство цифровой трансформации

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