Кабмин провел заседание — какие решения приняли 10 декабря

Правительство одобрило ряд проектов законов и утвердило соглашение с правительством Румынии о строительстве автодорожного пограничного моста через реку Тиса.

Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения приняли, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук:

- Схвалено проект Закону «Про Національну систему кваліфікацій». Законопроектом пропонується визначити мету, завдання, структуру, принципи організації та функціонування Національної системи кваліфікацій, засади розроблення рамок кваліфікацій, професійних стандартів, формування та супроводу Єдиного реєстру кваліфікацій. Також пропонується окреслити повноваження державних органів управління у сфері кваліфікацій, зокрема, уточнити особливості статусу, завдання і повноваження Національного агентства кваліфікацій. Крім цього, передбачається визначити завдання та права галузевих рад з розвитку професійних кваліфікацій, процедури акредитації та діяльності кваліфікаційних центрів, загальні засади присвоєння, підтвердження, визнання професійних кваліфікацій, зокрема, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти, а також присвоєння і підтвердження освітніх кваліфікацій, у тому числі часткових тощо.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про медіа» та Закону України «Про систему громадського здоров’я». Законопроектом пропонується, з метою приведення норм Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля» та «Про охорону атмосферного повітря» у відповідність до положень ЗУ «Про медіа», замінити слова «засоби масової інформації» в усіх відмінках, які передбачені зазначеними вище законами, словом «медіа». Також пропонується внести зміни до ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» з метою узгодження його норм з положеннями ЗУ «Про систему громадського здоровʼя», в частині виключення підстави для відмови у видачі дозволу на викиди та анулювання зазначеного дозволу, а саме: одержання негативного висновку центрального (територіального) органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, щодо можливості видачі дозволу на викиди.

- Схвалено проект Постанови Верховної Ради України «Про зміну і встановлення меж міста Мостиськ Яворівського району Львівської області». Проектом пропонується змінити межі міста Мостиськ Яворівського району Львівської області, збільшивши його територію на 1126,8000 гектара земель, та затвердити територію міста Мостиськ загальною площею 2518,7000 гектара земель відповідно до проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці - міста Мостиськ Яворівського району Львівської області.

- Внесено зміни до додатка 1 «Суттєві вимоги щодо безпеки та охорони здоров’я, які повинні бути виконані під час розроблення та вироблення машин» до Технічного

регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2013 № 62. У пункті «Пристрої попередження про небезпеку» передбачено, що кольори та сигнали безпеки, що використовуються на робочих місцях машин, повинні відповідати Мінімальним вимогам до забезпечення знаками безпеки та здоров’я на роботі, затвердженим наказом Мінекономіки від 09.03.2023 № 1268. Внесено зміни до Технічного регламенту шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень, затвердженого постановою КМУ від 04.12.2019 № 1186, доповнивши його положеннями щодо надання певної інформації, яка використовується під час проведення процедури оцінки відповідності обладнання. Викладено у новій редакції додаток 3 «Методики вимірювання шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, що використовується ззовні приміщень», у якому актуалізовано методики вимірювання шумового випромінювання від певного обладнання.

- Затверджено Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса на українсько-румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква (Україна) - Сігету-Мармацієй (Румунія), вчинену 18.10.2023 у м. Києві.

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», Порядок зберігання документованої інформації та її передавання до центрального засвідчувального органу в разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. Визнано такими, що втратили чинність, постанови КМУ від 10.10.2018 № 821 «Про затвердження Порядку зберігання документованої інформації та її передавання центральному засвідчувальному органу в разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг» та від 03.03.2020 № 193 «Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів».

- Затверджено критерії визначення теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення, що мають право на відстрочення погашення заборгованості за договорами реструктуризації заборгованості, укладеними відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення». Передбачено, що право на відстрочення погашення заборгованості за укладеними договорами реструктуризації заборгованості мають теплопостачальні та теплогенеруючі організації, підприємства централізованого водопостачання і водовідведення, виробничі потужності яких: внаслідок проведення воєнних (бойових) дій знищені, що не дає змоги провадити основну діяльність на території відповідної області або територіальної громади; внаслідок проведення воєнних (бойових) дій зазнали руйнувань чи пошкоджень, що не дає змоги провадити основну діяльність на території відповідної області або територіальної громади; розташовані на територіях активних воєнних (бойових) дій, що не дає змоги провадити основну діяльність на території відповідної області або територіальної громади.

- Викладено у новій редакції Положення про наглядову раду акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України». Уточнено та доповнено права та обовʼязки наглядової ради та її членів, уточнено положення щодо визначення моменту початку та припинення здійснення повноважень члена наглядової ради. Удосконалено порядок скликання і проведення засідань наглядової ради та прийняття наглядовою радою рішень шляхом заочного голосування (опитування).

- Викладено у новій редакції додаток «Список товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю» до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення з метою забезпечення відповідності вищезазначеного Списку чинному «Списку військових товарів», прийнятому державами - учасницями міжнародного режиму експортного контролю «Вассенаарська домовленість».

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про правотворчу діяльність», Порядок проведення юридичної (правової) експертизи підзаконних нормативно-правових актів, прийняття рішення про їх державну реєстрацію або про відмову в такій реєстрації, включення їх до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. Визнано такою, що втратить чинність одночасно з введенням в дію ЗУ «Про правотворчу діяльність», постанову КМУ від 28.12.1992 № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерства та інших органів виконавчої влади».

- Внесено зміни до Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу з метою приведення його у відповідність до законодавства України, зокрема, ЗУ № 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», щодо окремих питань військового обліку, а також уточнення питань припинення строку дії контракту про проходження служби цивільного захисту у зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації та надання переважного права таким особам повторного прийому на службу цивільного захисту після їх звільнення з військової служби.

- Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки виробникам, які займаються сільськогосподарською діяльністю з розведення, утримання, вирощування прісноводної риби на деокупованих та постраждалих від бойових дій територіях. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які спрямовуються на надання фінансової підтримки виробникам, які займаються с/г діяльністю з розведення, утримання, вирощування прісноводної риби на деокупованих та постраждалих від бойових дій територіях. Передбачено, що отримувачами бюджетних коштів є юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми і форми власності або фізичні особи - підприємці, які займаються с/г діяльністю з розведення, утримання, вирощування прісноводної риби відповідно до законодавства, у яких аквакультура (рибництво) є основним видом економічної діяльності, яку вони провадять на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого наказом Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій), зокрема території: можливих бойових дій; активних бойових дій; тимчасово окуповані РФ території України, для яких визначена дата завершення тимчасової окупації; активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси. Бюджетні кошти надаються отримувачам на безповоротній основі в межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на поточний рік на фінансову підтримку за напрямами: часткове відшкодування витрат на вирощування рибопосадкового матеріалу з ціллю його подальшої реалізації; часткове відшкодування вартості придбання рибопосадкового матеріалу для зариблення водойм з ціллю виробництва товарної продукції.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції. Забезпечено право на отримання у 2025 р. державної підтримки за програмою отримувачам, які не отримували бюджетні кошти у 2024 р. Збільшено строк подання заявок на отримання бюджетних коштів до Державного аграрного реєстру.

- Внесено зміни до постанови КМУ 21.11.2018 № 975 «Про затвердження категорій обʼєктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах». Доповнено категорії обʼєктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах, обʼєктами критичної інфраструктури, перелік яких визначається КМУ. Передбачено, що під час дії правового режиму воєнного стану, а також протягом дванадцяти місяців після його припинення чи скасування органи поліції охорони здійснюють охорону обʼєктів, які включені до Реєстру обʼєктів критичної інфраструктури та набули правого статусу обʼєкта критичної інфраструктури, на підставі договорів про надання охоронних послуг, укладених з операторами критичної інфраструктури.

- Внесено зміни до Регламенту Кабінету Міністрів України. Передбачено, що за дорученням Премʼєр-міністра, Першого віце-премʼєр-міністра, віце-премʼєр-міністра, а також міністра, який не очолює міністерство, підготовку проекту акта Кабінету Міністрів, що вноситься до Кабінету Міністрів зазначеною посадовою особою, здійснює Секретаріат КМУ. Проект акта з питань, які належать до компетенції Віце-премʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, готується Секретаріатом КМУ. Такий проект акта може готуватися Секретаріатом КМУ лише з питань, що не належать до компетенції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Головним розробником такого проекту акта є член КМУ, який вносить проект акта до Кабінету Міністрів.

- Внесено зміни до розпорядження КМУ від 12.12.2018 № 1023 «Про визначення державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» постачальником «останньої надії» в частині визначення державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» постачальником «останньої надії» на ринку електричної енергії до 31.12.2025. Внесено зміни до постанови КМУ від 05.06.2019 № 483 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії» в частині продовження покладання на державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» спеціальних обов’язків із забезпечення безперебійного функціонування постачальника «останньої надії» до 31.12.2025.

- Погоджено пропозицію Міністерства цифрової трансформації та Міністерства оборони стосовно реалізації експериментального проекту із запровадження комплексної електронної публічної послуги з надання державної підтримки військовослужбовцям, особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту, що визначає процедуру реалізації проекту із запровадження комплексної електронної публічної послуги з надання державної підтримки військовослужбовцям, особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, а також перелік відомостей та/або документів, необхідних для її надання.

- Затверджено Угоду (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про внесення змін до Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо зменшення боргового навантаження України шляхом відтермінування виконання боргових зобов’язань, учинену у м. Києві 2 грудня 2024. Відповідно до Угоди Українська Сторона погоджується з умовами, запропонованими Японською Стороною, щодо відстрочення платежів, що підлягають сплаті та не були сплачені за договорами, укладеними до 31.07.2022, зокрема, з основної суми і процентів за кредитними договорами, дата сплати яких настала чи настає в період з 01.01.2024 до 31.03.2027 включно. Передбачено, що загальну суму відтермінованих платежів буде виплачено десятьма рівними піврічними платежами з 15.06.2032 до кінця 2036.

- Спрямовано за спеціальним фондом державного бюджету кошти гранту в сумі 86 млн. 938 тис. гривень, які надходять відповідно до Угоди про надання гранту Мультидонорського трастового фонду допомоги, відновлення, реконструкції і реформування України (Проект «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні») між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, що діють як адміністратори Мультидонорського трастового фонду допомоги, відновлення, реконструкції і реформування України, Міністерству освіти і науки на нову бюджетну програму: видатки розвитку в сумі 24 млн. 687 тис. гривень - з метою підтримки реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»; видатки споживання в сумі 62 млн. 251 тис. гривень - з метою підтримки інституційної спроможності Міністерства освіти і науки.

- Схвалено проект Угоди про внесення змін № 20 до Угоди про грант № 006 (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунку ядерної безпеки, та Кабінетом Міністрів України та Державним спеціалізованим підприємством «Чорнобильська АЕС» як Одержувачем. Угодою передбачено продовження строку функціонування Рахунку ядерної безпеки до 31.12.2026 та виділення додаткових 1,91 млн. євро із загальних нерозподілених коштів Рахунку ядерної безпеки.

- Визнано за доцільне залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту «Впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 з урахуванням потреб осіб з інвалідністю» у розмірі 40 млн. євро.

- Віднесено, відповідно до ЗУ «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України», селище Сокорики Коростенського району Житомирської області до категорії сіл.

- Погоджено пропозицію Міністерства охорони здоров’я та Херсонської обласної ради щодо передачі цілісного майнового комплексу комунальної установи «Бюро судово-медичної експертизи» Херсонської обласної ради, у державну власність з віднесенням його до сфери управління зазначеного Міністерства.

- Затверджено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок державної власності загальною площею 1439,5738 гектара, розташованих в зоні безумовного (обов’язкового) відселення на території Житомирської області, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та надано їх у постійне користування природному заповіднику «Древлянський» із зміною цільового призначення для збереження та використання природного заповідника.

- Здійснено розподіл частини бюджетних призначень, передбачених у 2024 році Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюджету (загальнодержавні видатки та кредитування) за бюджетною програмою «Забезпечення інституційної спроможності органів державної влади», шляхом передачі бюджетних призначень у сумі 145 млн. 244,2 тис. гривень (видатки споживання): Міністерству закордонних справ на бюджетну програму «Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин» у сумі 10 млн. 105,5 тис. гривень (видатки споживання); Міністерству енергетики на бюджетну програму «Загальне керівництво та управління у сфері енергетики» в сумі 3 млн. 697,5 тис. гривень (видатки споживання); Міністерству фінансів на бюджетну програму «Керівництво та управління у сфері фінансів» в сумі 3 млн. 467,7 тис. гривень (видатки споживання); Уповноваженому із захисту державної мови на бюджетну програму «Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови» в сумі 190,2 тис. гривень (видатки споживання); Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку на бюджетну програму «Керівництво та управління у сфері фондового ринку» у сумі 13 млн. 956,2 тис. гривень (видатки споживання); Сумській обласній державній адміністрації (Сумській обласній військовій адміністрації) на бюджетну програму «Здійснення виконавчої влади у Сумській області» в сумі 31 млн. 919,7 тис. гривень (видатки споживання); Харківській обласній державній адміністрації (Харківській обласній військовій адміністрації) на бюджетну програму «Здійснення виконавчої влади у Харківській області» в сумі 11 млн. 878,4 тис. гривень (видатки споживання); Херсонській обласній державній адміністрації (Херсонській обласній військовій адміністрації) на бюджетну програму «Здійснення виконавчої влади у Херсонській області» в сумі 62 млн. 897,2 тис. гривень (видатки споживання); Чернігівській обласній державній адміністрації (Чернігівській обласній військовій адміністрації) на бюджетну програму «Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області» в сумі 7 млн. 131,8 тис. гривень (видатки споживання).

- Включено індустріальний парк «ТЕОФІПОЛЬ ЕКО ПАРК»до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

- Схвалено проект Угоди про фінансування програми URBACT IV ССІ 2021TC16FFIR001. Укладення Угоди дозволить Україні приєднатися до участі у програмі міжрегіонального співробітництва (Interreg VI-C) URBACT IV 2021-2027, що є ключовим елементом політики ЄС щодо країн-сусідів та направлена на покращення управління співробітництвом через посилення спроможності суб’єктів, удосконалення наявних інструментів, формування спільних рішень для протидії викликам у реалізації політики згуртованості ЄС.

- Схвалено проект Угоди про фінансування програми Interreg (Interreg VI-C) Interreg Europe 2021-2027. Укладення Угоди дозволить Україні приєднатися до участі у програмі міжрегіонального співробітництва Interreg (Interreg VI-C) Interreg Europe 2021-2027, яка направлена на покращення управління співробітництвом через посилення спроможності суб’єктів, удосконалення наявних інструментів, формування спільних рішень для протидії викликам у реалізації політики згуртованості ЄС.

- Виділено Дніпропетровській обласній державній адміністрації (для Дніпропетровської обласної військової адміністрації) на умовах повернення за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 64,864 млн. гривень для надання фінансової підтримки підприємствам, які забезпечують централізоване водопостачання та водовідведення в умовах воєнного стану (зокрема, на проведення розрахунків за надані Регіональним офісом водних ресурсів у Дніпропетровській області послуги, пов’язані з подачею води з використанням гідротехнічних споруд), а саме: комунальному підприємству «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Марганецької міської ради» - 27,016 млн гривень; міському комунальному підприємству «Покровське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» - 26,556 млн. гривень; комунальному підприємству «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Нікопольської міської ради» - 11,292 млн. гривень.

- Схвалено залучення гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку (що діють як адміністратор Цільових фондів багатьох донорів зі співфінансування Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні») у розмірі до 485 млн доларів США в межах сьомого додаткового фінансування Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

- Визнано за доцільне залучення акціонерним товариством «Українська залізниця» позики від Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту «Участь AT «Укрзалізниця» в загальнодержавній системі розподіленої генерації» у розмірі 180 млн євро під державну гарантію.

- Визнано за доцільне залучення AT «Укрзалізниця» позики від Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту «Проект «Оновлення парку електровозів AT «Укрзалізниця» у розмірі 300 млн. євро під державну гарантію.

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