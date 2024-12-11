ВККС решила не приглашать Совет судей на презентацию отбора на должности судей

Не совсем понятные события происходят вокруг оглашения процедуры отбора на должности судей местных судов 2024 года.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 11 декабря ВККС планирует объявить отбор на 1 463 вакантных должности судей местных судов.
При этом 13 декабря ВККС планирует провести официальную презентацию отбора с участием многих известных деятелей исполнительной, законодательной и судебной власти.
В частности, на презентацию и соответствующую пресс-конференцию с возможностью выступить с докладом, Комиссией были приглашены следующие деятели:
Андрей Пасечник – председатель Высшей квалификационной комиссии судей
Григорий Усик – председатель Высшего совета правосудия
Денис Маслов – глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики
Ирина Мудрая – заместитель руководителя Офиса Президента
Борис Гулько – председатель Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда
Однако, по данным «Судебно-юридической газеты», приглашение на мероприятие принципиально не получил Совет судей Украины. По имеющимся данным, соответствующая позиция была согласована группой членов ВККС.
Причины такого отношения со стороны ВККС к главному органу судейского самоуправления официально неизвестны.
Автор: Вячеслав Хрипун
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