На Житомирщине злоумышленники ворвались в квартиру раненого военного и с ножом требовали у него деньги

У военнослужащего и его супруги требовали 3000 долларов.

В Житомирской области задержали подозреваемых в вымогательстве денег у раненого военного. Об этом сообщили в прокуратуре области.

Организатором схемы оказался мужчина с судимостью за разбойное нападение, привлекшее к преступной деятельности своего знакомого и соседку потерпевшего.

Мужчина предложил им оказывать психологическое давление на военного и его жену, требуя средства.

Организатор схемы пришел домой к пострадавшим, зная, что 38-летний хозяин не сможет сопротивляться, ведь получил ранения в бою и находился в это время в беспомощном состоянии. Угрожая насилием, он требовал передать ему 3 000 долларов. Для подтверждения реальности угроз, вымогатель забрал из их дома телевизор.

В течение двух недель злоумышленники оказывали психологическое давление на супругов, систематически приходили и требовали указанную сумму. Демонстрировали нож, которым угрожали их порезать. Жена военного, опасаясь за жизнь, отдала им 10000 грн. После этого был установлен 15-дневный срок для оплаты остальных.

Правоохранители задержали подельников после передачи оговоренной суммы средств. У них изъяли отобранное имущество и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время всем троим избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без залога.

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