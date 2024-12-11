На Житомирщині зловмисники вдерлись до помешкання пораненого військового та з ножем вимагали у нього гроші

У військовослужбовця та його дружини вимагали 3000 доларів.

Фото: Житомирська обласна прокуратура

На Житомирщині затримали підозрюваних у вимаганні грошей у пораненого військового. Про це повідомили у прокуратурі області.

Організатором схеми виявився чоловік із судимістю за розбійний напад, який залучив до злочинної діяльності свого знайомого та сусідку потерпілого.

Чоловік запропонував їм чинити психологічний тиск на військового і його дружину, вимагаючи кошти.

Організатор схеми прийшов додому до потерпілих, знаючи, що 38-річний господар не зможе чинити опір, адже отримав поранення у бою та перебував у цей час у безпорадному стані. Погрожуючи насильством, він вимагав передати йому 3 000 доларів. Для підтвердження реальності погроз, вимагач забрав з їх оселі телевізор.

Протягом двох тижнів зловмисники чинили психологічний тиск на подружжя, систематично приходили та вимагали зазначену суму. Демонстрували ніж, яким погрожували їх порізати. Дружина військового, побоюючись за життя, віддала їм 10 000 грн. Після цього було встановлено 15-денний термін для сплати решти.

Правоохоронці затримали спільників після передачі обумовленої суми коштів. У них вилучили відібране майно та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Наразі усім трьом обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою без застави.

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