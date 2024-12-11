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ВККС вирішила не запрошувати Раду суддів на презентацію добору на посади суддів

13:07, 11 грудня 2024
Вища кваліфікаційна комісія суддів вирішила, що присутність РСУ на «події року» для потенційних кандидатів на посади суддів місцевих судів буде зайвою.
ВККС вирішила не запрошувати Раду суддів на презентацію добору на посади суддів
Джерело фото: ВККС
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Не зовсім зрозумілі події відбуваються навколо оголошення процедури добору на посади суддів місцевих судів 2024 року.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 11 грудня ВККС планує оголосити добір на 1 463 вакантних посади суддів місцевих судів.  

При цьому 13 грудня ВККС планує провести офіційну презентацію добору за участю багатьох відомих діячів виконавчої, законодавчої та судової влади.

Зокрема, на презентацію і відповідну прес-конференцію з можливістю виступити з доповіддю Комісією були запрошені наступні діячі:

Андрій Пасічник – голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Григорій Усик – голова Вищої ради правосуддя

Денис Маслов – голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики

Ірина Мудра – заступник керівника Офісу Президента

Борис Гулько – голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

Однак, за даними «Судово-юридичної газети», запрошення на захід принципово не отримала Рада суддів України. За наявними даними, відповідна позиція була узгоджена групою членів ВККС.

Причини такого ставлення зі сторони ВККС до головного органу суддівського самоврядування офіційно невідомі.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суддя ВККС Вища кваліфікаційна комісія суддів України РСУ

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