Нацбанк випустив ексклюзивну квадратну монету номіналом 10 гривень, фото

У тираж надійде лише до 7500 монет.

Джерело фото: НБУ

Національний банк України випустив нову пам’ятну монету присвячену досягненням України у сфері цифрових технологій та інновацій. Назва нової пам’ятної монети зі срібла – «Цифрова держава».

Монета має номінал 10 гривень та виготовлена у формі квадрата зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г. Тираж – до 7 500 штук.

Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 9 січня 2025 року, а також у банків-дистриб’юторів.

На аверсі пам’ятної монети в центрі композиції розміщено малий Державний Герб України, оточений електронною мережею. Ця комбінація символізує Україну як єдину цифрову систему, монолітну та цілісну державу, яка за допомогою новітніх технологій об’єднала всі аспекти життя своїх громадян. У цій мережі можна побачити символічне об’єднання заходу, сходу, півдня та півночі під єдиним гербом, що додатково підкреслює технологічну єдність країни.

На її реверсі зображена схематична карта України, створена з цифр двійкового коду. Цей код не є випадковим – у ньому зашифрована назва UKRAINE (ліворуч вертикально), яку можна розшифрувати, простеживши шлях від кожної окремої літери до відповідної послідовності цифр. Унизу праворуч зазначено напис ЦИФРОВА ДЕРЖАВА, на який наведено стилізований курсор комп’ютерної «мишки». Композиція символізує основу цифрового світу, підкреслюючи важливість технологій для розвитку країни.

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