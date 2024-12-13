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Нацбанк выпустил эксклюзивную квадратную монету номиналом 10 гривен, фото

15:42, 13 декабря 2024
В тираж поступит всего до 7500 монет.
Нацбанк выпустил эксклюзивную квадратную монету номиналом 10 гривен, фото
Источник фото: НБУ
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Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету, посвященную достижениям Украины в сфере цифровых технологий и инноваций Название новой памятной монеты из серебра – «Цифровое государство».

Монета имеет номинал 10 гривен и изготовлена ​​в форме квадрата из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла – 31,1 г. Тираж – до 7 500 штук.

Купить памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 9 января 2025 года, а также у банков-дистрибьюторов.

На аверсе памятной монеты в центре композиции размещен малый Государственный Герб Украины, окруженный электронной сетью. Эта комбинация символизирует Украину как единую цифровую систему, монолитное и целостное государство, которое с помощью новейших технологий объединило все аспекты жизни граждан. В этой сети можно увидеть символическое объединение запада, востока, юга и севера под единственным гербом, что дополнительно подчеркивает технологическое единство страны.

На ее реверсе изображена схематическая карта Украины, созданная из цифр двоичного кода. Этот код не случаен – в нем зашифровано название UKRAINE (слева вертикально), которое можно расшифровать, проследив путь от каждой отдельной буквы до соответствующей последовательности цифр. Внизу справа указана надпись ЦИФРОВА ДЕРЖАВА, на которую приведен стилизованный курсор компьютерной «мышки». Композиция символизирует базу цифрового мира, подчеркивая значимость технологий для развития страны.

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деньги НБУ

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