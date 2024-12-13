Практика судів
  1. В Україні

На Київщині шахрайка «заробила» 740 тисяч гривень на підключенні світла та встановленні лічильників

22:18, 13 грудня 2024
Шахрайці загрожує до трьох років ув'язнення.
На Київщині шахрайка «заробила» 740 тисяч гривень на підключенні світла та встановленні лічильників
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція Київщини повідомила про підозру 41-річній шахрайці з Броварів, яка ошукала мешканців на значну суму, представляючись працівницею компанії електромережі. Відтепер їй загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Київської області.

Правоохоронці встановили, що підозрювана, колишня співробітниця енергетичної компанії, з 2019 року пропонувала жителям Броварського району платні послуги з підключення електрики та встановлення лічильників. Після отримання грошей вона не виконувала зобов’язання перед клієнтами.

Наразі на рахунку шахрайки більше 28 злочинних епізодів, унаслідок яких вона заволоділа коштами на суму майже 740 тисяч гривень.

Відомо, що підозрювана вже мала судимість за подібні шахрайські дії. Слідчі Броварського управління поліції, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили їй про підозру за статтями 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Слідство триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

поліція шахрай Київ світло

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Адвокати повинні будуть підвищувати кваліфікацію в об’ємі 15 годин на рік – член Ради адвокатів України

Для адвокатів збільшили кількість годин на підвищення професійної кваліфікації.

Верховна Рада у 2025 році може дозволити тимчасово відряджати суддів місцевих судів до апеляційних судів

Відрядження суддів першої інстанції до апеляційних судів може стати актуальним у разі, якщо конкурс на посади суддів апеляційних судів затягнеться.

Судді зможуть розраховувати на 42 тисячі грн доплати до окладу за певних умов

Якщо суддя здійснює правосуддя у суді, що розташований на територіях активних бойових дій і має понаднормове навантаження, він зможе отримати до 42 тисяч грн доплати до посадового окладу

Дисциплінарний інспектор Служби дисциплінарних інспекторів вирішив звільнитися через два тижні після призначення

Помічник судді вирішив не розпочинати кар’єру в Службі дисциплінарних інспекторів.

Кабмін надав право дезертирам, які повернулися на службу, ініціювати своє переміщення між військовими частинами

Уряд виключив обмеження щодо переміщення військовослужбовців, які проходять службу у частині менше 6 місяців по відношенню до військовослужбовців, що вперше вчинили СЗЧ або дезертирували.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео