На Київщині шахрайка «заробила» 740 тисяч гривень на підключенні світла та встановленні лічильників

Шахрайці загрожує до трьох років ув'язнення.

Поліція Київщини повідомила про підозру 41-річній шахрайці з Броварів, яка ошукала мешканців на значну суму, представляючись працівницею компанії електромережі. Відтепер їй загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Київської області.

Правоохоронці встановили, що підозрювана, колишня співробітниця енергетичної компанії, з 2019 року пропонувала жителям Броварського району платні послуги з підключення електрики та встановлення лічильників. Після отримання грошей вона не виконувала зобов’язання перед клієнтами.

Наразі на рахунку шахрайки більше 28 злочинних епізодів, унаслідок яких вона заволоділа коштами на суму майже 740 тисяч гривень.

Відомо, що підозрювана вже мала судимість за подібні шахрайські дії. Слідчі Броварського управління поліції, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили їй про підозру за статтями 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Слідство триває.

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