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На Киевщине мошенница «заработала» 740 тысяч гривен на подключении света и установке счетчиков

22:18, 13 декабря 2024
Мошеннице грозит до трех лет заключения.
На Киевщине мошенница «заработала» 740 тысяч гривен на подключении света и установке счетчиков
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Полиция Киевщины сообщила о подозрении 41-летней мошеннице из Броваров, которая обманула жителей на значительную сумму, представляясь работницей компании электросети. Отныне ей грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Правоохранители установили, что подозреваемая, бывшая сотрудница энергетической компании, с 2019 года предлагала жителям Броварского района платные услуги по подключению электричества и установке счетчиков. После получения денег она не выполняла обязательства перед клиентами.

Сейчас на счету мошенницы более 28 преступных эпизодов, в результате которых она завладела средствами на сумму почти 740 тысяч гривен.

Известно, что подозреваемая уже имела судимость за подобные мошеннические действия. Следователи Броварского управления полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, сообщили ей о подозрении по статьям 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Следствие продолжается.

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