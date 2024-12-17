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На Закарпатті водій, одразу після того, як в'їхав в АЗС, купив собі випивки на заправці

10:52, 17 грудня 2024
Чоловік одразу після аварії розпив алкогольний напій.
На Закарпатті водій, одразу після того, як в'їхав в АЗС, купив собі випивки на заправці
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На Закарпатті водій ВАЗ з’їхав з дороги та врізався у бензоколонку на заправці, а після цього купив собі випивки. Як повідомили у Патрульній поліції Закарпатської області, інцидент стався у понеділок, 16 грудня, у селі Сюрте, на Ужгородщині.

На місце події, поліцейські з’ясували, що керманич ВАЗ, не впорався із керуванням, вилетів з дороги та допустив зіткнення із заправною колонкою. А під час спілкування з винуватцем ДТП патрульні встановили, що чоловік одразу після аварії розпив алкогольний напій. Інформацію про це також підтвердив касир, який відпускав товар.

Прилад Драгер показав 1.26 проміле, а це у понад 6 разів перевищує допустиму норму алкоголю в крові.

На чоловіка склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 4 ст. 130 (Повторне керування транспортним засобом у стані сп’яніння), ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування), ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом, особою позбавленою права керування) КУпАП.

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поліція ДТП

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