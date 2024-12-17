На Закарпатье водитель сразу после того, как въехал в АЗС, купил себе выпивки на заправке

Мужчина сразу после аварии распил алкогольный напиток.

На Закарпатье водитель ВАЗ съехал с дороги и врезался в бензоколонку на заправке, а после этого купил себе выпивки. Как сообщили в Патрульной полиции Закарпатской области, инцидент произошел в понедельник, 16 декабря, в селе Сюрте, на Ужгородщине.

На место происшествия полицейские выяснили, что водитель ВАЗ не справился с управлением, вылетел с дороги и допустил столкновение с заправочной колонкой. А при общении с виновником ДТП патрульные установили, что мужчина сразу после аварии распил алкогольный напиток. Информацию об этом также подтвердил кассир, отпускавший товар.

Прибор Драгер показал 1.26 промилле, а это более чем в 6 раз превышает допустимую норму алкоголя в крови.

На мужчину составили административные материалы по ст. 124 (Нарушение ПДД, что повлекло ДТП) и ч. 4 ст. 130 (Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения), ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления), ч. 5 ст. 126 (Повторное в течение года управление транспортным средством, лицом лишенным права управления) КУоАП.

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