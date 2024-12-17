Тест на правовое государство: реально ли сейчас взыскать доказанные долги?

Громкая история о невозможности кредиторами взыскать долги с признанного должника приобретает новые обороты.

Источник фото: wag.court.gov.ua

Гучна історія про неможливість кредиторами стягнути борги з визнаного боржника набуває нових обертів.

Так, одіозний тернопільський екс-чиновник (начальник Служби автомобільних доріг в Тернопільській області), а нині «успішний» бізнесмен Богдан Юлик демонструє круті юридичні кульбіти з використанням адмінресурсу. Мета – не повертати мільйонні борги. Про це повідомляє юристка Анна Фукс, пише Багнет.

Пан Юлик має сітку компаній, що системно отримують державні замовлення через Прозорро. Зокрема - ТОВ «БМБУД», ТОВ «Тіерра», ТОВ «ЛезерЛенд», ТОВ «Автомагістраль -захід» та інші.

«Юлик де-юре не є власником цих бізнесів, а де-факто - власник саме він. «Записування» фірм на родичів нікого в оману не введе. – каже юристка. – Недопустимо, щоб такий «бізнес» взагалі існував в Україні. Фірми Юлика беруть кредити і не збираються їх повертати. За ним явно стоять високі покровителі, однак сидіти за нього вони навряд чи захочуть. А флагманською компанією Юлика є ТОВ «БМБУД». Саме вона, через тендери Прозорро, отримує контракти за підробними документами з неіснуючою технікою та обладнання для виконання робіт, фальсифікуючи документи»

Вказані факти вже досліджуються в рамках численних кримінальних справ. А саме № 120242110400000234 від 22.01.2024, в якій розслідують факти вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 ККУ та ч.2 ст. 382 ККУ. Розслідування здійснюється ГУ НПУ в Тернопільській області; №42024210000000130 від 10.09.2024р.; ⁠⁠120240000000002484 від 06.12.2024 в якому розслідують факти вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 ККУ. Розслідування здійснює Головне слідче управління НПУ

За фактом непередачі транспортних засобів ліквідатором ТОВ «ТІЕРРА» було подано до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області заяву про вчинення кримінальних правопорушень та відкрито кримінальне провадження (12024211040000234 від 22.01.2024.)

Досудове розслідування триває майже 9 місяців, однак жодних дій для встановлення місцезнаходження цінного рухомого майна банкрута не вчинено.

«За рішенням суду майно боржника мало бути переданим ліквідатору. – каже Анна Фукс - Рішення не виконане. З ТОВ «ТІЕРРА» майно передається в оренду ТОВ «БМБУД». Тобто, з однієї своєї фірми Юлик передає майно іншій, своїй же фірмі та продовжує використовувати його у власних інтересах».

Факт незаконного використання ТОВ «БМБУД» техніки банкрута виявлено і підтверджено: 02.05.2024 визначено переможцем відкритих торгів UA-2024-04-24-015727-a на суму 211 599 990,00 грн, UA-2024-04-24-015709-a - на суму 88 737 000,00 грн та UA-2024-04-24-015679-a на суму 86 351 000,00.

Всі - з обслуговування автомобільних доріг у Чернівецькій області. Замовник – Державна установа «Служба розвитку Буковини», чиїм одноосібним засновником є Чернівецька ОДА.

Для виконання робіт, ТОВ «БМБУД» має намір використовувати техніку, що належить на праві власності ТОВ «Тіерра», оскільки до тендерної пропозиції ТОВ «БМБУД» по вказаних закупівлях долучено копії договору оренди №2002 від 10.11.2021. На підставі нього ТОВ «Тіерра» передало у користування

ТОВ «БМБУД» техніку, яка знаходиться у розшуку. Відповідна техніка банкрута також включена до довідки щодо наявності у ТОВ «БМБУД» ТМЦ: це необхідно для тендерної заявки.

Доведено, що ТОВ «БМБУД» до тендерної документації долучило завідомо підроблені документи - копію додаткової угоди №1 до договору 2002 від 10.11.2021 від 02.04.2024, яка від імені ТОВ «Тіерра» підписана, нібито, керівником підприємства О. Біликом з печаткою ТОВ «Тіерра». Та повноваження Білика були припинені судом ще 21.07.2023 (ухвала ГС Тернопільської області від 21.07.2023 по справі №921/110/23).

Кримінальні справи знаходяться в провадженні Тернопільської окружної прокуратури; Слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУ НП в Тернопільській області; Офісу Генерального прокурора.

Постраждалими є постачальники товарів. Схема Юлика така: постачальники, як заведено в дорожньому будівництві, відвантажували свій товар із великим відтермінуванням платежу компаніям Юлика. Оплати не було. А фірми Юлика вчасно ліквідуються - ще до того, як постачальники звернуться до суду.

Нині в рамках справи № 921/110/23 розглядається справа про банкрутство ТОВ «Тіерра». Постраждалими є цілий ряд компаній – ТОВ «Санрайс Логистикс», ТОВ «Віта Констакшн», Головне управління Державної податкової служби у Тернопільській області; ТОВ «А.Т. Смарт Трейдинг», Білецька сільська рада, Збаразька міська рада. Загальна сума вимог до ТОВ «Тіерра» - 25 317 745,64 грн

Анна Фукс, адвокат: «Ми стверджуємо, що Юлик має корупційні зв’язки з поліцією, прокуратурою та судами, оскільки всі постраждалі підприємства-постачальники, попри факти та обґрунтовані докази, не можуть добитися адекватних дій, законних рішень та стягнути реальні борги. Особливий цинізм у тому, що на хабарі йдуть гроші потерпілих».

У межах справи №921/476/24 винесено рішення суду першої інстанції. Суддя Господарського суду Тернопільської області - Андрусик Н.О. винесла законне та обґрунтоване рішення, відкривши провадження у справі про банкрутство ТОВ «БМБУД». Кредиторські вимоги заявили 11 кредиторів: ТОВ «Бест Лізинг», ТОВ «А.Т. Смарт Трейдинг», Головне Управління ДПС у Тернопільській області, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМІНБАНК», ТОВ «ГАЗСЕРВІСТРЕЙД», Приватне мале підприємство «Експрес», АТ « «ПриватБанк», ТОВ «Хімія Парк», ДП «Тернопільський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». Всі ці компанії заявили свої кредиторські вимоги о ТОВ «БМБУД» на загальну суму 49 363 301,05 грн.

Наразі ТОВ «БМБУД» оскаржив вказану Ухвалу №921/476/24 про відкриття провадження у справі про банкрутство до Західного апеляційного господарського суду.

Ця резонансна справа буде розглядатися 18 грудня 2024 року Західним апеляційним господарським судом під головуванням судді Желік М.Б., та колегії - судді Орищин Г.В. і Галушко Н.А.

«Це буде справжнім тестом для судової системи: переможе верховенство права чи заскорузлі, але живі, корупційні зв’язки Юлика. До справи прикута увага ЗМІ та проводиться журналістське розслідування. А за день з’ясується, чи вистоїть законна Ухвала Господарського суду Тернопільської області про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «БМБУД». Чи кредитори попрощаються з надією повернути свої гроші.

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