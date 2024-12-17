17 декабря – какой сегодня праздник и главные события

17 декабря — День работника государственной исполнительной службы.

Фото: shutterstock.com

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17 декабря в Украине празднуют День работника государственной исполнительной службы. Этот праздник был введен Указом Президента Украины от 22 июля 2009 года, чтобы почтить важную роль работников исполнительной службы в обеспечении законности, справедливости и исполнения судебных решений. Работники исполнительной службы занимаются такими вопросами, как взыскание задолженностей, обеспечение исполнения решений о передаче имущества, исполнение решений о выселении или вселении, а также многими другими аспектами, касающимися исполнения судебных решений.

Какой сегодня церковный праздник

17 декабря в церковном календаре – день памяти святого пророка Даниила. Даниил был известен своей мудростью и верностью Богу, даже в трудных условиях чужеземного плена. Он занимал высокие посты при дворе вавилонских царей, таких как Навуходоносор и Дарий, благодаря своей способности толковать сны и предвидеть будущее. Его вера и духовная сила делали его уважаемым лицом даже среди язычников.

Календарь важных событий за 17 декабря

1538 год — Папа Римский Павел III отлучает от Церкви английского короля Генриха VIII;

1777 год — Франция признает независимость британских колоний в Северной Америке (будущих Соединенных Штатов Америки);

1790 год — в Мексике находят камень с календарем ацтеков;

1885 год — французское правительство объявляет об установлении своего протектората над Мадагаскаром, колонизация которого началась в XVII веке;

1895 год — в США получили патент на машину для производства шпагата;

1897 год — на Харьковском паровозостроительном заводе строят первый украинский паровоз;

1903 год — Орвилл Райт совершает первый в мире полет на самолете, тяжелее воздуха, сконструированном им вместе со своим братом Уилбером;

1917 год — начинает работу Всеукраинский съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, поддержавший Украинский Центральный Совет;

1920 год — аэродром Схипхол в Амстердаме начинают использовать для приема самолетов гражданской авиации (ныне — главный аэропорт Голландии);

1957 год — США проводят первое успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Атлас»;

1962 год — происходит первое выступление Beatles на телевидении – на канале Granada TV;

1984 год — Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию «О недопустимости политики государственного терроризма и любых действий государств, направленных на подрыв общественно-политического устройства в других суверенных государствах»;

1986 год — в Кембриджском госпитале впервые в истории медицины осуществляют одновременную пересадку сердца, печени и легких;

1992 год — в Вашингтоне, Оттаве и Мехико подписывают Соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли – (NAFTA);

1998 год — США и Великобритания наносит авиационные удары по Ираку под предлогом отказа сотрудничать со специальной комиссией ООН по контролю над иракским вооружением;

2010 год — Европейский Союз официально одобряет заявку Черногории о вступлении в Европейский Союз.

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