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17 грудня – яке сьогодні свято та головні події

09:58, 17 грудня 2024
17 грудня — День працівника державної виконавчої служби.
17 грудня – яке сьогодні свято та головні події
Фото: shutterstock.com
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17 грудня в Україні святкують День працівника державної виконавчої служби. Це свято запроваджено указом Президента України від 22 липня 2009 року, щоб вшанувати важливу роль працівників виконавчої служби у забезпеченні законності, справедливості та виконання судових рішень. Працівники виконавчої служби займаються такими питаннями, як стягнення заборгованостей, забезпечення виконання рішень про передавання майна, виконання рішень про виселення чи вселення, а також багатьма іншими аспектами, що стосуються виконання судових рішень.   

Яке сьогодні церковне свято

17 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Даниїла. Даниїл був відомий своєю мудрістю та вірністю Богу, навіть у важких умовах чужоземного полону. Він обіймав високі посади при дворі вавилонських царів, таких як Навуходоносор і Дарій, завдяки своїй здатності тлумачити сни і передбачати майбутнє. Його віра і духовна сила робили його шанованою особою навіть серед язичників.

Календар важливих подій за 17 грудня

1538 рік — Папа Римський Павло III відлучає від Церкви англійського короля Генріха VIII;

1777 рік — Франція визнає незалежність британських колоній в Північній Америці (майбутніх Сполучених Штатів Америки);

1790 рік — у Мексиці знаходять камінь із календарем ацтеків;

1885 рік — французький уряд оголошує про встановлення свого протекторату над Мадагаскаром, колонізація якого почалась у XVII столітті;

1895 рік — у США отримали патент на машину для виробництва шпагату;

1897 рік — на Харківському паровозобудівному заводі будують перший український паровоз;

1903 рік — Орвілл Райт здійснює перший у світі політ на літаку, важчому за повітря, сконструйованому ним разом зі своїм братом Вілбером;

1917 рік — розпочинає роботу Всеукраїнський з'їзд робітничих, солдатських і селянських депутатів, який підтримав Українську Центральну Раду;

1920 рік — летовище Схіпхол в Амстердамі починають використовувати для прийому літаків цивільної авіації (нині — головний аеропорт Голландії);

1957 рік — США проводять перше успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Атлас»;

1962 рік — відбувається перший виступ Beatles на телебаченні — на каналі Granada TV;

1984 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалює резолюцію «Про неприпустимість політики державного тероризму та будь-яких дій держав, які спрямовані на підрив суспільно-політичного устрою в інших суверенних державах»;

1986 рік — у Кембриджському шпиталі вперше в історії медицини здійснюють одночасну пересадку серця, печінки та легенів;

1992 рік — у Вашингтоні, Оттаві та Мехіко підписують Угоду про Північноамериканську зону вільної торгівлі — (NAFTA);

1998 рік — США і Велика Британія завдає авіаційні удари по Іраку під приводом відмови того співпрацювати зі спеціальною комісією ООН з питання контролю над іракським озброєнням;

2010 рік — Європейський Союз офіційно схвалює заявку Чорногорії про вступ до Європейського Союзу.

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